Англия

Football.ua предлагает вам вспомнить самые яркие поединки между командами.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на Энфилде примет Манчестер Юнайтед, что станет центральным поединком всего круга, ведь прямо сейчас манкунианцы обходят соперника на три балла и идут на первом месте турнирной таблицы.

Статистика говорит нам о том, что команды провели между собой 206 поединков во всех турнирах. Преимущество по победам на стороне Манчестер Юнайтед — их у команды 81. Ливерпуль, в свою очередь, смог триумфовать в 57 играх, а ничейным результатом завершились те же 57 поединков.

Что касается забитых и пропущенных голов, то тут преимущество вновь на стороне "красных дьяволов", которые забили 280 голов и пропустили 263.

Football.ua предлагает вам немного отстраниться от "сухих" цифр и вспомнить одни из лучших и ярчайших матчей между этими командами.

Конечно, соперники обменивались очень разными результатами в начале прошлого столетия. Ливерпуль побеждал и со счетом 7:4 и 7:1, а Манчестер Юнайтед отыгрывался на оппоненте при результатах 6:1 и 5:0, но мы предлагаем взглянуть на более "свежие" результаты, которые хотя бы были сохранены на видео.

4 апреля 1988 года. Первый дивизион. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 3:3

(Бирдсли, 38, Гиллеспи, 41, Макмэхон, 46 – Робсон, 3, 66, Стракан, 77).

Манчестер Юнайтед уже под руководством Фергюсона пожаловал в гости к Ливерпулю. "Красные дьяволы" отставали от главного конкурента на 11 баллов, а потому претендовали на чемпионское звание лишь исходя из математических шансов. Гостям нужна была только победа, чтобы продолжать верить в чудо.

Хорошие предпосылки для триумфа появились уже на третьей минуте встречи, когда Робсон открыл счет, однако после этого "красные" забили трижды, практически сняв вопросы о победителе. Наверное, если бы это была не команда Фергюсона, то так бы все и закончилось. К тому же, манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Гибсона.

Тем не менее, Манчестер Юнайтед собрался с силами и забил два гола — сперва точным ударом отметился Робсон, а несколько позже восстановил паритет Стракан, после чего привел в бешенство фанатов соперника, издевательски отпраздновав гол.

4 января 1994 года. Премьер-лига. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 3:3

(Клаф, 25, 38, Раддок, 79 – Брюс, 8, Гиггз, 20, Ирвин, 23).

Здесь же поговорим о камбэке, который совершил Ливерпуль. Алекс Фергюсон постепенно собирал команду, которая уже через пять лет прогремит на всю Европу, но в данной игре ее прототип оступился, ведя в счете по ходу матча.

Положение команд в турнирной таблице отличалось — "красные дьяволы" лидировали, а Ливерпуль терпел бедствие, идя аж на девятой строчке. Манчестер Юнайтед выдал роскошный старт поединка, отправив в ворота соперника три мяча уже к середине первой половины игры.

Однако подопечные Суннеса сразу же вернулись в игру благодаря двум точным ударам Клафа еще до свистка на перерыв. Слабо верилось, что Ливерпуль сможет все-таки набрать очки, но гол Раддока под конец встречи позволил состояться памятному камбэку.

24 января 1999 года. Кубок Англии. 4-й раунд. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1

(Йорк, 88, Солскьяер, 90+2 – Оуэн, 3).

Как оказалось, финальный поединок Лиги чемпионов против Баварии в 1999 году с сумасшедшим камбэком не был для "красных дьяволов" чем-то новым. Подопечные Фергюсона отрепетировали ту игру за четыре месяца до ее старта.

Сценарий тот же: манкунианцы пропустили быстрый гол от Майкла Оуэна, а счет в матче более не менялся вплоть до заключительных минут. Двайт Йорк смог восстановить паритет на 88-ой минуте, а Оле-Гуннар Солскьяер принес своей команде победу несколькими мгновениями позже.

Сумасшедший поединок Кубка Англии очень редко вспоминается спустя годы, потерявшись на фоне чуда Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Отметим, что в том сезоне "красные дьяволы" оформили требл.

14 марта 2009 года. Премьер-лига. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:4

(Роналду, 23 – Торрес, 28, Джеррард, 44 (пен), Аурелио, 77, Доссена 90+1).

В том сезоне Манчестер Юнайтед был очень грозной силой и в английском футболе, и в европейском, а потому увезти три балла с Олд Траффорд было очень непростой задачей. Тем не менее, "красные" смогли сделать это, так еще и с разгромным счетом.

Тем не менее, первый гол в поединке забили хозяева усилиями Криштиану Роналду, однако Торрес быстро ответил своим точным ударом после неуверенной игры Видича. Серб несколько позже был удален с поля, а Ливерпуль забил еще трижды.

Поражение осталось единственным для "красных дьяволов" на своем поле в том сезоне. Ливерпуль пытался зацепиться за чемпионские медали, но команда Фергюсона все-таки заняла первое место, а также уступила в финале Лиги чемпионов Барселоне.

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар - О'Ши, Видич, Фердинанд, Эвра - Роналду, Каррик (Гиггз, 74), Андерсон (Скоулз, 74), Парк (Бербатов, 74), - Руни, Тевес,



Ливерпуль: Рейна — Хююпя, Каррагер, Шкртел, Аурелио - Маскерано, Лейва, Джеррард (Эль Жар, 90), Риера (Доссена, 68), Торрес (Бабель, 81), Кюйт.

14 декабря 2014 года. Премьер-лига. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:0

(Руни, 12, Мата, 40, Ван Перси, 71).

После ухода Алекса Фергюсона Манчестер Юнайтед переживает не лучшие времена. О доминации на внутренней арене уже можно лишь вспоминать, а клуб долгое время пытался найти тренера, который принесет команде успех.

Одной из попыток был Луи ван Гаал. Нидерландский специалист не дал необходимый результат, но отметился победой над Ливерпулем с разгромным счетом. Тут был и точный удар Руни, и гол головой от Маты, вероятно, после офсайда, и "точка" от ван Перси.

С того периода в клубах многое поменялось. Ливерпуль нашел своего эпохального тренера и уже добился существенных результатов. Манкунианцы, кажется, очень близки к этому, но доказывать свой уровень им еще предстоит.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Джонс (Макнэйр, 88), Эванс, Каррик, Янг, Валенсия, Феллаини, Мата, Руни (Фалькао, 78), ван Перси, Уилсон (Эррера, 69)

Ливерпуль: Джонс, Морено (Маркович, 67), Джонсон (Туре, 26), Шкртел, Ловрен, Коутиньо, Хендерсон, Лаллана (Балотелли, 46), Аллен, Стерлинг, Джеррард

История матчей последних 10 лет:

19.01.2020 Чемпионат Англии. Тур 23. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

20.10.2019 Чемпионат Англии. Тур 09. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

24.02.2019 Чемпионат Англии. Тур 27. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0

16.12.2018 Чемпионат Англии. Тур 17. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 3:1

28.07.2018 Товарищеский матч. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:4

10.03.2018 Чемпионат Англии. Тур 30. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1

14.10.2017 Чемпионат Англии. Тур 08. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0

15.01.2017 Чемпионат Англии. Тур 21. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

17.10.2016 Чемпионат Англии. Тур 08. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:0

17.03.2016 Лига Европы. 1/8 финала. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1

10.03.2016 Лига Европы. 1/8 финала. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

17.01.2016 Чемпионат Англии. Тур 22. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 0:1

12.09.2015 Чемпионат Англии. Тур 05. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:1

22.03.2015 Чемпионат Англии. Тур 30. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:2

14.12.2014 Чемпионат Англии. Тур 16. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:0

05.08.2014 Товарищеский матч. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:1

16.03.2014 Чемпионат Англии. Тур 30. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:3

25.09.2013 КАЛ. 1/16 финала. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:0

01.09.2013 Чемпионат Англии. Тур 03. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:0

13.01.2013 Чемпионат Англии. Тур 22. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1

23.09.2012 Чемпионат Англии. Тур 05. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:2

11.02.2012 Чемпионат Англии. Тур 25. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1

28.01.2012 Кубок Англии. 1/16 финала. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:1

15.10.2011 Чемпионат Англии. Тур 08. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 1:1

06.03.2011 Чемпионат Англии. Тур 29. Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 3:1

09.01.2011 Кубок Англии. 1/32 финала. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:0

Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.