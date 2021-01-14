Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют тульский Арсенал и Кристал Пэлас.

Подопечные Микеля Артеты сумели отыскать свою игру в последнее время, поэтому в предыдущих четырех поединках неизменно одерживали победы над своими соперниками. В то же самое время, у соперника лондонского Арсенала по предстоящему поединку остался только один турнир для участия, после вылета из Кубка Англии, поэтому Кристал Пэлас серьезно настроен на борьбу за максимум из возможного количества очков.

По сравнению с игрой прошлого тура против Вест Бромвича (4:0), "канониры" сделали замены лишь в левом крыле обороны, сменив центрального и флангового защитника в этой зоне.

В свою очередь. подопечные Роя Ходжосона предстанут в аналогичной игре против Шеффилд Юнайтед (2:0) комбинации футболистов, за исключением возвращения в стартовый состав Эзе.

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луис, Мэйтленд-Найлз — Себальос, Джака — Сака, Смит-Роу, Обамеянг — Ляказетт.

Запасные: Рунарссон, Габриэль, Суареш, Чеймберс, Парти, Уиллок, Виллиан, Пепе, Нкетиа.



Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Куяте, Митчелл — Таунсенд, Макартур, Миливоевич, Эзе — Бентеке, Заа.