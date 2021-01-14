Англия

Арсенал не сумел обыграть Кристал Пэлас

Коллектив Микеля Артеты не сумел развить трехматчевую победную серию в противостоянии с одним из ближайших преследователей .

Арсенал — Кристал Пэлас, Getty Images

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Арсенал — Кристал Пэлас 0:0



Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Давид Луис, Мэйтленд-Найлз (Пепе, 63) — Себальос (Партей, 69), Джака — Сака, Смит-Роу, Обамеянг — Ляказетт (Нкетиа, 81).



Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Куяте, Митчелл — Таунсенд, Макартур, Миливоевич (Маккарти, 89), Эзе — Бентеке (Айю, 81), Заа.



Предупреждения: Давид Луис — Томкинс