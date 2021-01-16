Англия

Стали известны стартовые составы на матч 19 тура АПЛ.

Сегодня в Лондоне состоится матч 19 тура АПЛ, в котором сыграют Фулхэм и Челси.

Стали известны стартовые составы команд:



Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Андерсен, Аина — Робинсон, Замбо, Харрисон Рид, Бобби Рид, Тете — Лукман, Кавалейру.

Запасные: Брайан, Камара, Кебано, Одои, Ононма, Рим, Родак, Эктор.

Челси: Менди — Чилуэлл, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Маунт, Жоржиньо, Ковачич — Пулишич, Жиру, Зиеш.

Запасные: Кепа, Эмерсон, Зума, Джеймс, Гилмур, Хадсон-Одои, Хаверц, Абрахам, Вернер.

Отметим, что Жиру последний раз начинал матч с первых минут в конце прошлого года. Француз вышел со старта в матче против Астон Виллы (1:1).

Поединок стартует в 19:30. Мы проводим онлайн-трансляцию.