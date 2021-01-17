Англия

"Лисы" добыли важные три очка.

Лестер принимал Саутгемптон в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в поединке забил Джеймс Меддисон. На 37-й минуте матча он нанес прицельный удар в левый верхний угол ворот.

В концовке матча Харви Барнс удвоил преимущество хозяев после удачной контратаки. Так и не сумев отыграться, "святые" покинули "Кинг Пауэр" ни с чем.

По итогу встречи "лисы" поднялись на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптон же занимает 8-ю строчку.

Лестер - Саутгемптон 2:0

Гол: Мэддисон, 37, Барнс, 90+5

Лестер: Шмейхель — Кастань, Фофана (Сеюнджю), Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон (Перес), Барнс — Варди

Саугемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран — Смолбоун (Н'Лундулу), Диалло (Валери), Уорд-Проуз, Армстронг — Адамс (Лонг), Уолкотт

Предупреждения: Фофана, Олбрайтон — Диалло, Бертран