"Лисы" добыли важные три очка.
Матч Лестер - Саутгемптон, Getty Images
17 января 2021, 00:10
Лестер принимал Саутгемптон в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол в поединке забил Джеймс Меддисон. На 37-й минуте матча он нанес прицельный удар в левый верхний угол ворот.
В концовке матча Харви Барнс удвоил преимущество хозяев после удачной контратаки. Так и не сумев отыграться, "святые" покинули "Кинг Пауэр" ни с чем.
По итогу встречи "лисы" поднялись на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптон же занимает 8-ю строчку.
Лестер - Саутгемптон 2:0
Гол: Мэддисон, 37, Барнс, 90+5
Лестер: Шмейхель — Кастань, Фофана (Сеюнджю), Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон (Перес), Барнс — Варди
Саугемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран — Смолбоун (Н'Лундулу), Диалло (Валери), Уорд-Проуз, Армстронг — Адамс (Лонг), Уолкотт
Предупреждения: Фофана, Олбрайтон — Диалло, Бертран