Англия

Менеджер высказался об игре против "святых".

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал победу его команды в поединке против Саутгемптона (2:0).

Отличная победа. Первые 25 минут мы, можно сказать, соблюдали социальную дистанцию – находились в двух метрах от соперников. Мы играли слишком пассивно, недостаточно агрессивно, хотя мы так не играем. Но потом мы стали лучше прессинговать, что позволило чаще атаковать.

Второй тайм мы провели гораздо лучше и должны были забить больше двух мячей. В то же время отмечу хорошую игру в обороне", – сказал Роджерс BBC.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лестером и Саутгемптоном.