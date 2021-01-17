Англия

Украинец поможет "горожанам" с первых минут.

В рамках 19-го тура АПЛ Манчестер Сити примет Кристал Пэлас.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола определился со стартовым составом на матч.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг, Силва — Жезус.

Запасные: Стеффен, Менди, Дойл, Канселу, Мбете, Родри, Агуэро, Марез, Делап, Торрес, Фоден.

Матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится 17-го января в 21:15 по киевскому времени.

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