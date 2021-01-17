Украинец поможет "горожанам" с первых минут.
Александр Зинченко, getty images
17 января 2021, 20:39
В рамках 19-го тура АПЛ Манчестер Сити примет Кристал Пэлас.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола определился со стартовым составом на матч.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Стерлинг, Силва — Жезус.
Запасные: Стеффен, Менди, Дойл, Канселу, Мбете, Родри, Агуэро, Марез, Делап, Торрес, Фоден.
Матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас состоится 17-го января в 21:15 по киевскому времени.
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