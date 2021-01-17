Англия

"Горожане" не оставили шансов сопернику.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома крупно обыграл Кристал Пэлас (4:0).

В первом тайме за "горожан" голом отметился Джон Стоунз после паса от Де Брюйне.

Во второй половине встречи сначала гол на свой счет оформил Гюндоган, а после дубль оформил Стоунз. Заключительный мяч забил Стерлинг.

Победа гарантировала Ман Сити второе место в таблице до следующего матча. Кристал Пэлас занимает 13-ю строчку.

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 4:0

Голы: Стоунз, 26, 68, Гюндоган, 56, Стерлинг, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Уокер, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган ( Торрес, 71), Бернарду Силва (Фоден, 60), де Брюйне (Канселу, 71), Стерлинг, Жезус.

Кристал Пэлас: Гуаита — Томкинс, Кэйхилл, Митчелл, Уорд — Эзе, Макартур, Маккарти, Миливоевич (Ридевалд, 68), Таунсенд (Батшуайи, 79) — Айю.