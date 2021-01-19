Англия

"Львы" могут усилиться французским центральным хавбеком.

Центральный полузащитник Марселя Морган Сансон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры о подписании 26-летнего француза начала Астон Вилла, которая намерена в зимнее трансферное окно усилить центральную линии полузащиты. Отмечается, что руководство "львов" уверено в успешном заключении сделки.

В текущем сезоне Сансон провел в футболке Марселя 18 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 3 результативные передачи.

Специализированный портал Transfermakrt оценивает французского хавбека в 20 миллионов евро, а его контракт с "провансальцами" рассчитан до июня 2022 года.

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