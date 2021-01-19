Англия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороны, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 18-го тура Премьер-лиги Лестер примет на своем поле Челси.

Вторник, 19 января, 22:15. Кинг Пауэр Стэдиум, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Пусть игра нынешнего Лестера далеко не всегда может вызвать эстетическое удовольствие у зрителя, подопечным Брендана Роджерса по-прежнему удается сохранять статус одного из лидеров турнирной таблицы чемпионата Англии. Несмотря на то, что положение команд в еврокубковой зоне крайне часто менялось по ходу кампании, именно "лисы" являются одним из тех коллективов, который пребывает в зоне Лиги чемпионов практически с самых первых туров.

Результаты Лестера также не могут не впечатлять. Последнее поражение команды Роджерса датировано 16 декабря и произошло в матче против Эвертона. С тех пор "лисы" сколотили себе успешную серию в Премьер-лиге из пяти матчей кряду, три из которых — это победы над Саутгемптоном, Ньюкаслом и Тоттенхэмом. Между тем, как и их будущий соперник, футболистам Лестера удалось пробиться в 1/16 финала Кубка Англии благодаря разгрому в поединке со Сток Сити.

Челси, в свою очередь, не может похвастаться такой же серией из положительных результатов в последних матчах АПЛ. Откровенно говоря, подопечные Фрэнка Лампарда пребывают далеко не в самой хорошей форме, что отражается и на положении команды в турнирной таблицы. Еще в декабре прошлого года "пенсионеры" пытались составить конкуренцию лидерам и находились в еврокубковой зоне, а сегодня располагаются только на седьмой строчке. И это на фоне той впечатляющей трансферной кампании летом прошлого года.

В последнем туре футболистам Челси удалось прервать свою серию без побед, которая продлилась три матча кряду, но сделали они весьма не в фееричном стиле. Поединок против Фулхэма, который является одним из аутсайдеров чемпионата и одним из главных претендентов на понижение в классе, завершился для "синих" минимальной победой благодаря единственному голу Маунта. Совсем нестранно, что стул Лампарда на посту главного тренера Челси зашатался, и, как сообщаются многие авторитетные СМИ, руководство клуба уже рассматривает кандидатуры потенциальных сменщиков легендарному англичанину. Впрочем, подобная ситуация в текущем сезоне уже была и с Солскьяером в Манчестер Юнайтед, но ряд успешных результатов в АПЛ кардинально изменили положение дел.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита в предстоящем противостоянии выделить непросто, однако небольшое предпочтение отдается Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 2,48, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Прат — Канте.

Под вопросом: Варди — Кристенсен.

прогноз 3:1

Никита Евтушенко, Football.ua