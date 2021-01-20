Англия

Football.ua представляет анонс перенесенного матча первого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в перенесенном матче первого тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Астон Виллу.

Воскресенье, 20 января, 20:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити не стал отставать от своего соседа-соперника в лице Манчестер Юнайтед и семимильными шагами вскарабкался в зону Лиги чемпионов, заслужив своими результатами в последних играх от футбольной общественности статус одного из главных претендентов на золотые медали Премьер-лиги по итогам текущего сезона.

И ведь правда, несмотря на проблемы с позицией центрального форварда, с которыми тренерский штаб Хосепа Гвардиолы был вынужден встречаться воочию практически с самого начала кампании, пока на счету "горожан" всего два поражения в АПЛ, а последнее произошло аж в конце ноября 2020 года в поединке против Тоттенхэма. С тех пор Манчестер Сити не знает поражений во всех турнирах, сколотив себе успешную серию из 15 матчей кряду. Победная же серия команды Гвардиолы в чемпионате Англии составляет 5 поединков подряд, и пока нет никаких предпосылок, чтобы она подошла к своему завершению.

А вот оценивать текущую форму футболистов Астон Виллы весьма трудно. Став очередной жертвой пандемии коронавируса, поединки против Тоттенхэма и Эвертона не состоялись в запланированные даты и были перенесены на неопределенный срок. Причина: большое количество положительных тестов на COVID-19 в стане первой команды "львов".

Последний официальный матч подопечные Дина Смита провели еще первого января, когда уступили Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Конечно, после этого был еще поединок 1/32 финала Кубка Англии против Ливерпуля, но тогда на поле полностью вышел дубль Астон Виллы, которому мерсисайдцы не оставили никаких шансов во втором тайме. Таким образом, текущая форма первой команды "львов" вызывает большие вопросы, как и их способность добыть положительный результат в предстоящей встрече против одной из лучших команд Премьер-лиги на сегодняшний день.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 12,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

Под вопросом: Агуэро, Гарсия, Аке, Ляпорт — Трезеге, Уэсли.