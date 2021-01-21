Англия

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 18-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Бернли.

Воскресенье, 20 января, 22:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Еще совсем недавно Ливерпуль лидировал в турнирной таблице чемпионата Англии, но сейчас находится в шаге от того, чтобы вылететь из зоны Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа стали одной из тех команд, которые крайне неудачно провели так называемый Boxing Day, что серьезно пошатнуло их статус претендента на второе чемпионство подряд.

На данный момент Ливерпуль не знает побед в английской первенстве на протяжении последних четырех поединков. Помимо нулевой ничьей с Манчестер Юнайтед в прошлом туре, "красные" сыграли вничью с Вест Бромвичем и Ньюкаслом, а также потерпели минимальное поражение от Саутгемптона. Еще команда Клоппа и дальше продолжит демонстрировать подобные результаты, то рискует повторить путь Челси и вылететь из еврокубковой зоны.

Что касается Бернли, то ряд успешных декабрьских результатов не позволил "бордовым" избавиться от статуса одного из главных претендентов на вылет. В игре Бернли прослеживался определенный прогресс в плане реализации, но сейчас, такое ощущение, все вернулось на то место, с которого все и начиналось.

В последних двух матчах подопечные Шона Дайча, являясь оборонительным коллективом, потерпели два поражения. Сперва единственный гол Поля Погба позволил Манчестер Юнайтед заработать непростые три очки в противостоянии с "бордовыми", а в последнем туре ранний гол Майкла Антонио принес Вест Хэму минимальную победу. У Бернли еще есть запас в четыре очка от зоны вылета, но и их следующий соперник серьезно настроен вернуться на победную тропу.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,23, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается невероятным показателем 13,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,90.

Не сыграют: Цимикас, Ван Дейк, Жота, Гомес, Кейта — ...

Под вопросом: Матип — Пикок-Фаррелл, Данн, Тэйлор.