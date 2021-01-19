Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Челси.

В рамках восемнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси будет стараться в очередной раз закрыть глаза на серию неудач в предыдущих всетречах, но для этого "синим" необходимо в гостевых условиях обыграть Лестер.

По сравнению с предыдущим успешным матчем против Саутгемптона (2:0), Брендан Роджерс не сделал ни одной замены в стартовом составе своей команды, в то время как Фрэнк Лампард, после победы над Фулхэмом (1:0), сменил правого защитника — Джеймс начнет игру со старта — а также выпустил Хадсона-Одои в правый фланг атаки.

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс — Олбрайтон, Мэддисон, Барнс — Варди.

Запасные: Уорд, Сеюнджю, Амартей, Перейра, Томас, Ундер, Чаудхери, Ихеаначо, Перес.



Челси: Менди — Джеймс, Силва, Рюдигер, Чилвелл — Хаверц, Ковачич, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич.