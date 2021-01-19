Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Челси.
Рис Джеймс, Getty Images
19 января 2021, 21:44
В рамках восемнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси будет стараться в очередной раз закрыть глаза на серию неудач в предыдущих всетречах, но для этого "синим" необходимо в гостевых условиях обыграть Лестер.
По сравнению с предыдущим успешным матчем против Саутгемптона (2:0), Брендан Роджерс не сделал ни одной замены в стартовом составе своей команды, в то время как Фрэнк Лампард, после победы над Фулхэмом (1:0), сменил правого защитника — Джеймс начнет игру со старта — а также выпустил Хадсона-Одои в правый фланг атаки.
Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди, Тилеманс — Олбрайтон, Мэддисон, Барнс — Варди.
Запасные: Уорд, Сеюнджю, Амартей, Перейра, Томас, Ундер, Чаудхери, Ихеаначо, Перес.
Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Зийех, Гилмор, Вернер.
Челси: Менди — Джеймс, Силва, Рюдигер, Чилвелл — Хаверц, Ковачич, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич.
Матч Лестер — Челси начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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