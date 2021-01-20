В рамках перенесенного матча первого тура АПЛ Манчестер Сити примет Астон Виллу.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола определился со стартовым составом на матч.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диас, Уокер — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Фоден, Стерлинг, Силва.

Запасные: Штеффен, Жезус, Зинченко, Торрес, Менди, Фернандиньо, Марез, Гарсия, Бернабе.

Матч Манчестер Сити — Астон Вилла состоится 20-го января в 20:00 по киевскому времени.