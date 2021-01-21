Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера набрали три очка и вернулись на первое место.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Фулхэму. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут выпустил на поле Байи, Кавани и Погба. "Красные дьяволы" сразу же попытались закрепиться на чужой половине поля, но ударами по воротам отметились хозяева — оба на счету Лукмана, но удивить Де Хеа не удалось.

Впрочем, несколько позже молодой англичанин своего добился - Лукман получил передачу из глубины и переиграл Де Хеа в ближнем бою. 1:0. В том моменте задержался Ван-Биссака, что не позволило случиться офсайду. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сразу же ринулись в атаку и попытались создать свой шанс..

Добиться поставленной задачи гости смогли к середине тайма. Сперва, Фернандеш отважился на удар из-за пределов штрафной — мяч угодил в штангу ворот. А уже в следующей атаке Ареоля не смог укротить мяч после прострела португальского полузащитника — Кавани оказался первым на мяче и забил. 1:1.

Несколько позже Манчестер Юнайтед мог забить еще, но Магуайр умудрился пробить мимо ворот головой из выгодной позиции в чужой штрафной площади. Отдыхать команды ушли при счете 1:1, оставив вопрос о победителе на вторую половину игры. Тренерские штабы обеих команды обошлись без перестановок в перерыве.

Манчестер Юнайтед пытался завладеть территориальным преимуществом, но Фулхэм отодвигал игру от своих ворот, не давая сопернику много свободы. Острота от подопечных Оле-Гуннара Солскьера начала вновь исходить в середине тайма. Именно тогда гости смогли получить такое важное преимущество в счете.

Поль Погба вырвался из-под опеки двух соперником и ударом с левой ноги послал мяч точно в дальний угол. 1:2. Уже в следующей атаке Кавани головой пробивал из чужой штрафной — Ареоля выдал отличный сейв и отразил удар. "Дачники" пытались организовать финальный штурм, но их попытки оказались тщетны.

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Лукман, 5 — Кавани, 21, Погба, 65

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабийо — Тете, Рид, Замбо-Ангисса (Лемина, 80), Брайан — Лофтус-Чик, Лукман — Кавалейру (Камара, 71)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Погба, Фред — Мартиаль (Мактоминей, 85), Бруну Фернандеш (Матич, 90+3, Гринвуд (Рашфорд, 85) — Кавани

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Брайан, Айна — Погба