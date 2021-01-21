Англия

Команда Юргена Клоппа не знает побед в АПЛ уже пять поединков подряд.

Завершился поединок 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал на своем поле Бернли.

Нули на табло сохранялись вплоть до 83-й минуты, пока голкипер мерсисайдцев Алиссон не сфолил в собственной штрафной и не привез в свои ворота пенальти.

Так, Эшли Барнс успешно реализовал одиннадцатиметровый и принес Бернли минимальную победу, тогда как Ливерпуль не знает побед в чемпионате Англии уже пять поединков кряду.

Кроме того, впечатляющая серия подопечных Юргена Клоппа без поражений на Энфилде в рамках АПЛ подошла к своему завершению. Она продлилась 68 матчей подряд (последнее поражение Ливерпуля до Бернли состоялось в апреле 2017 года).

Ливерпуль - Бернли 0:1

Гол: Барнс, 83 (пен)

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Матип, Фабиньо, Александер-Арнольд – Тиаго, Вейналдум, Шакири (Минамино, 84) – Мане, Ориги (Фирмино, 57), Окслейд-Чемберлен (Салах, 57)

Бернли: Поуп – Тейлор (Питерс, 49), Ми, Тарковски, Лоутон – МакНил, Браунхилл, Уэствуд, Брейди (Гудмундссон, 65) – Барнс, Вуд

Предупреждения: Фабиньо, Матип – Барнс.