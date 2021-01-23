Англия

Шотландский наставник сумел стабилизировать ситуацию внутри команды.

Британское издание The Guardian сообщает, что руководство лондонского Вест Хэма было настолько впечатлено последними результатами команды, что намерено вознаградить главного тренера Дэвида Мойеса в конце сезона новым контактом.

Срок текущего 18-месячного соглашения шотландского специалиста с "молотобойцами" подходит к концу летом 2021 года, и, хотя соглашение включает в себя пункт о возможном продлении, боссы клуба намерены предложить главному тренеру новый долгосрочный договор.

Мойес в данный момент переживает свою вторую каденцию в стане "железных", повторно спасая команду от серьезных трудностей. После своего прихода осенью 2017 года, Дэвид помог вывести Вест Хэм из кризиса, который обострился после ухода Славена Билича, однако совет директоров тогда решил заменить его Мануэлем Пеллегрини в конце сезона.

Проблемой в старте переговоров уже сейчас для руководства клуба выступает пандемия COVID-19, из-за которой пришлось серьезно урезать расходную часть на содержание Вест Хэма. В частности, акционеры "железных" не уверены в том, что смогут предложить своему нынешнему наставнику повышение заработной планы в случае предложения о новом контракте.

Мойес уже провел 43 матча во время своего второго пришествия в стан "молотобойцев", добывая в каждом из них по 1,42 очка в среднем.

Ближайшая игра команды шотландского специалиста пройдет в рамках гостевого дерби против Кристал Пэлас, 26 января.