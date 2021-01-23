Англия

Украинец сыграет с первым минут в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Вест Хэм ожидает противостояние с Донкастером из третьего по силе дивизиона Англии в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определился со стартовым составом на данный поединок, в котором нашлось место полузащитнику Андрею Ярмоленко.

В последний раз украинский футболист появлялся в старте Вест Хэма 11 января этого года в матче против Стокпорт Каунти, который также прошел в рамках Кубка Англии. Тогда Ярмоленко провел на поле 67 минут и не отметился результативными действиями.

Напомним, матч Вест Хэм — Донкастер состоится сегодня, 23 января, в 17:00 по киевскому времени.

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