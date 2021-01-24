Тренерский штаб доволен игрой украинца.
Андрей Ярмоленко, getty images
24 января 2021, 09:59
Ассистент главного тренера Вест Хэма Алан Ирвайн прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в игре против Донкастера в Кубке Англии (4:0).
"Было приятно видеть, как Ярмоленко может сыграть на позиции форварда, когда мы там в нем нуждались. Его выступление было обнадеживающим. Он играл на этой позиции и раньше, мы знаем, какими качествами он обладает.
Если мы будем создавать для него ситуации для игры один на один против вратаря, он будет хорошим финишером", – сказал Ирвайн Football.London.
Вашему вниманию гол украинского футболиста, благодаря которому лондонцы удвоили свое преимущество.