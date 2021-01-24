Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии на стадии 1/16 финала в поединке, который состоялся на Олд Траффорд.

Голами за хозяев отметились Гринвуд, Рашфорд и Фернандеш. У гостей дважды забил Салах. Интересно, что Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль впервые с 2018 года.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль:

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:2

Голы: Гринвуд, 26, Рашфорд, 48, Фернандеш, 78 — Салах, 19, 58



Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Мактоминей — Гринвуд (Фред, 67), ван де Беек (Фернандеш, 67), Рашфорд (Мартиаль, 86) — Кавани.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Р. Уильямс, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум (Мане, 62) — Тиаго (Шакири, 81), Милнер — Джонс — Салах, Фирмино (Ориги, 81).



Предупреждения: Фред, Линделеф, Погба — Фабиньо.