Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 20-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Шеффилд Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед

Среда, 27 января, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Питер Бэнкс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Один из лидеров чемпионата против последней команды АПЛ — именно такая вывеска ожидает нас в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Сумев справиться с кризисом, который наблюдался еще на старте текущего сезона, Манчестер Юнайтед удалось благодаря ряду положительных результатов непосредственно претендовать на первую строчку турнирной таблицы и заставить забыть о возможном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера.

Действительно, "красные дьяволы" заслуживают похвалы, несмотря на недавний вылет из Кубка английской лиги на полуфинальной стадии от Сити. Манкунианцы успели сколотить себе успешную серию в АПЛ из 13 матчей кряду (всего три ничьи), а последнее их поражение в английском первенстве произошло аж в начале ноября в поединке против лондонского Арсенала. Ко всему этому стоит вспомнить последнюю победу над Ливерпулем в 1/16 финала Кубка Англии, когда обе команды продемонстрировали довольно результативный футбол (3:2).

На фоне всех тех успехов Манчестер Юнайтед, которые наблюдаются в последнее время, шансы Шеффилд Юнайтед на хоть какие-то набранные очки в предстоящем противостоянии выглядят ничтожно малыми. Команда Криса Уайлдера по-прежнему занимает последнюю позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, становясь с каждым туром на шаг ближе к "очистке Чемпионшипом".

Стоит также напомнить, что вплоть до 12 января 2021 года "клинки" проводили нынешнюю кампанию Премьер-лиги абсолютно без побед и имели в своем активе всего два набранных пункта. Это изменилось в поединке 18-го тура против Ньюкасла, когда Шеффилд Юнайтед наконец-то одержал победу, пусть и минимальную.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу подопечных Олег-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Шеффилд Юнайтед оценивается показателем 11,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Не сыграют: Рохо, Джонс — Берге, О'Коннел, Робинсон, Осборн, Макберни, Иган.

Под вопросом: Уильямс, Рашфорд — Муссе.