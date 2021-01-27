Англия

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 20-го тура Премьер-лиги Эвертон примет на своем поле Лестер.

Эвертон — Лестер

Среда, 27 января, 22:15. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Эвертону удалось успешно преодолеть кризисный период и вернуть себе статус одного из претендентов на попадание в еврокубковую зону по итогам текущего сезона. Единственная причина, почему "ириски" сейчас вне списка лидеров — коронавирусная инфекция, из-за которой ранее перенесли матч с Астон Виллой. Также в конце декабря не состоялся поединок против Манчестер Сити в запланированные сроки, когда COVID-19 выявили в стане "горожан".

Что касается результатов, то Эвертон в последних пяти поединках добыл четыре победы (последняя — с Вулверхэмптоном) и потерпел одно поражение, которые пришлось на встречу против Вест Хэма (0:1). Также подопечные Карло Анчелотти продолжают свой путь в Кубке Англии, одолев на своем пути Ротерхэм и Шеффилд Уэнсдей.

Победы в матчах старейшего футбольного турнира в мире — это хорошо, но следующим соперником Эвертона станет более именитая команда — Лестер. Под руководством Брендона Роджерса "лисы" буквально с первых туров текущего сезона АПЛ пребывают в еврокубковой зоне. Этому не помешали ни травмы ключевых игроков, ни напряженный график поединков ввиду участия команды в Лиге Европы.

Игра нынешнего Лестера далеко не всегда может вызвать эстетическое удовольствие у зрителя, однако это уже точно нельзя сказать по отношению к последнему матчу АПЛ против лондонского Челси. "Лисы" тотально разбили тогда еще подопечных Лампарда, продлив свою успешную серию в английском первенстве до шесть поединков кряду. Интересно, что последнее поражение Лестера в АПЛ произошло еще в середине декабря прошлого года, а обидчиком выступили как раз футболисты Эвертона (0:2).

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Эвертона предлагается коэффициент 2,85, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается невероятным показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Не сыграют: Аллан, Делф, Гбамен, Нкунку, Дукуре — Прает, Морган, Варди.