Англия

Андрей Ярмоленко вышел на замену под занавес поединка.

Завершился поединок 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм отправился в гости к Кристал Пэлас.

Несмотря на ранний гол Уилфрида Заа, подопечным Дэвида Мойеса удалось не только отыграть, но и добыть победу в данном противостоянии (3:1).

Главным героем встречи стал полузащитник Томаш Соучек, который оформил в ворота соперника дубль, а вот украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле лишь на 83-й минуте, и результативными действиями отметиться он не успел.

Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3

Голы: Заа, 3, Батшуайи, 90+7 — Соучек, 9, 25, Доусон, 66

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл — Таунсенд (Батшуайи, 66), Макартур, Миливоевич (Ридевалд, 73), Эзе — Бентеке (Айю, 73), Заа.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Форнальс, Райс — Боуэн (Фредерикс, 81), Антонио (Ярмоленко, 83), Бенрахма (Нобл, 87).