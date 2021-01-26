Англия

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Арсенал в рамках поединка 20-го тура чемпионата Англии пожаловал в гости к Саутгемптону. Микель Артета оставил в запасе Виллиана.

Саутгемптон: Маккарти — Валери, Беднарек, Стивенс, Воукинс — Диалло, Армстронг, Уорд-Праус, Уолкотт — Адамс, Ингз.

Запасные: Нлундулу, Редмонд, Рэмси, Лонг, Чауке, Форстер, Уоттс, Ферри, Янкевиц

Арсенал: Лено - Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Суареш, — Джака, Партей — Сака, Смит-Роу, Пепе — Ляказетт.

Запасные: Мартинелли, Мэйтленд-Найлз, Виллиан, Чемберс, Райан, Эль Ненни, Нкетиа, Магальяйнс, Уиллок

Матч Саутгемптон — Арсенал начнется в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.