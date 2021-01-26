Англия

Команда Марсело Бьелса добыла три очка, несмотря на блеклую игру в атаке во втором тайме.

Завершился поединок 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл принимал на своем поле Лидс Юнайтед.

"Сороки" создали больше моментов у ворот соперника в этом матче, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы одержать победу.

Благодаря голам Рафиньи и Харрисона подопечные Марсело Бьелсы ушли с поля с тремя набранными очками, продолжив тем самым неудачную серию Ньюкасла в АПЛ до десяти поединков кряду.

Ньюкасл — Лидс 1:2

Голы: Альмирон, 58 — Рафинья, 17, Харрисон, 62

Ньюкасл: Дарлоу — Хэйден, Шер, Лассель — Шелви, Льюис, Хендрик, Фрейзер (Гейл, 77) — Альмирон, Уилсон, Мерфи (Сен-Максимен, 64).

Лидс: Меслье — Эйлинг, Купер, Алиоски (Клих, 56), Льоренте (Стрейк, 10), Даллас — Харрисон, Филлипс, Рафинья — Бэмфорд (Робертс, 60), Родриго.

Предупреждения: Шер — Алиоски, Родриго, Харрисон