Украинец со старта выйдет в поединке с аутсайдером лиги.
Зинченко с одноклубниками, getty images
26 января 2021, 21:54
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич дома примет Манчестер Сити.
Главный тренер гостей Пеп Гвардиола уже определился со стартовым составом на данный поединок. Александр Зинченко сыграет с первых минут.
Манчестер Сити: Эдерсон — Зинченко, Диаш, Стоунз, Кансело — Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг — Марез.
Запасные: Стеффен, Жезус, Уокер, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Бернабе
Матч Вест Бромвич — Манчестер Сити стартует 26-го января в 22:15 по киевскому времени.
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