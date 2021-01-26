Англия

Украинец со старта выйдет в поединке с аутсайдером лиги.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич дома примет Манчестер Сити.

Главный тренер гостей Пеп Гвардиола уже определился со стартовым составом на данный поединок. Александр Зинченко сыграет с первых минут.

Манчестер Сити: Эдерсон — Зинченко, Диаш, Стоунз, Кансело — Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг — Марез.

Запасные: Стеффен, Жезус, Уокер, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Бернабе

Матч Вест Бромвич — Манчестер Сити стартует 26-го января в 22:15 по киевскому времени.

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