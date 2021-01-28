Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 20-го тура АПЛ сезона-2020/21.

GЕвропейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 20-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм примет на своем поле Ливерпуль

Тоттенхэм — Ливерпуль

Четверг, 28 января, 22:00. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В 13-м туре чемпионата Англии, когда Ливерпуль принимал Тоттенхэм на Энфилде, обе команды вели очное противостояние за право возглавить турнирную таблицу. Тогда одержать непростую победу с минимальным преимуществом в счете удалось мерсисайдцам, а прагматичная команда Жозе Моуриньо осталась ни с чем. С тех пор положение дел в АПЛ несколько изменилось. Оба коллектива пребывают вне зоны Лиги чемпионов, однако их отставание от лидирующих соперников незначительное и пока некритичное.

Впрочем, нельзя не отметить, что физическая форма и результаты последних поединков Тоттенхэма выглядят более впечатляющими, чем у их будущего соперника. Помимо того, что подопечные Жозе Моуриньо продолжают участие в Кубка Англии и Кубке английской лиги, в 2021 году они еще не знают поражений и имеют успешную серию в АПЛ из четырех матчей кряду. Помимо этого, в активе "шпор" еще есть один поединок в запасе, поэтому вернуться в борьбу за "золото" АПЛ футболистам северолондонского клуба вполне может быть под силу.

Что касается Ливерпуля, то тренерский штаб Юргена Клоппа большую часть минувшего отрезка нынешней кампании заслуживал только лестных отзывов. "Красным" удавалось всячески избегать спада в игровой форме, несмотря на ряд травмированных футболистов оборонительной линии. Однако это продлилось буквально до так называемого Boxing Day, после которого мерсисайдцы потеряли статус лидирующей команды Премьер-лиги.

На данный момент Ливерпуль не знает побед в английской первенстве на протяжении последних пяти поединков. Помимо нулевой ничьей с Манчестер Юнайтед, "красные" сыграли вничью с Вест Бромвичем и Ньюкаслом, а также потерпели минимальные поражения от Саутгемптона и Бернли. К слову, именно неудача в матче с "бордовыми" прервала впечатляющую серию Ливерпуля на Энфилде в АПЛ, которая продлилась 68 поединков кряду. Нельзя не упомянуть и о поражении в последнем матче от МЮ, которое стоило мерсисайдцам участия в Кубке Англии.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа, несмотря на статус гостевой команды. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,14, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается невероятным показателем 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Не сыграют: Ло Чельсо — Кейта, Ван Дейк, Жота, Гомес.

Под вопросом: Доэрти, Алли, Дэвис — Хендерсон.

прогноз 2:1



