Англия

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Завершился очередной поединок 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились два претендента на борьбу за выживание по итогам текущего сезона — Брайтон и Фулхэм.

Несмотря на то, что "чайки" создали немного больше моментов у ворот соперника, обеим командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друг друга, поэтому финальный свисток сигнализировал лишь о безголевой ничьей.

Брайтон — Фулхэм 0:0

Брайтон: Санчес — Марч, Данк, Уайт, Уэбстер, Велтман — Биссума, Макаллистер (Препер, 84), Гросс — Троссард, Мопе.

Фулхэм: Ареоля — Рид (Лемина, 66), Андерсен, Айна, Адарабиойо, Тете (Брайан, 79) — Декордова-Рид, Лофтус-Чик — Кавалейру (Митрович, 79), Лукман, Замбо-Ангисса.

Предупреждения: Биссума, Макаллистер — Рид.