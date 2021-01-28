Англия

Манчестер Юнайтед сенсационно уступил Шеффилд Юнайтед

Абсолютный аутсайдер сумел набрать максимум очков на поле одного из лидеров английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1:2

Голы: Магуайр, 64 — Брайан, 23, Берк, 74



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе (ван де Беек, 83), Магуайр, Теллес (Шоу, 82) — Погба, Матич — Гринвуд (Кавани, 66), Фернандеш, Мартиаль — Рашфорд.



Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Ягелка, Ампаду — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Брайан — Макголдрик (Брюстер, 80), Шарп (Берк, 70).



Предупреждения: Туанзебе — Ландстрем.