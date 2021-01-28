Англия

Коллектив Жозе Моуриньо допустил слишком много ошибок по ходу противостояния с прямым конкурентом по турнирной таблице.

Серьезные проблемы с достижением результатов в матчах национального первенства возникли у действующего чемпиона Англии еще до начала нового года, и продолжались непосредственно до 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпулю необходимо было отправиться в гости к лондонскому Тоттенхэму — одному из ближайших преследователей команды Юргена Клоппа в турнирной таблице.

"Шпоры" и "красные" уже бывали во главе чемпионской гонки в текущем сезоне, однако благополучно откатывались в сторону экватора при возникновении малейших перепадов в их форме. Разница была лишь в том, что подопечные Жозе Моуриньо свой неудачный период к отчетной игре успели окончательно завершить, а вот коллектив Юргена Клоппа, что называется, находился непосредственно в эпицентре шторма. Отсюда и главная интрига встречи — ухватился бы за спасительную соломинку Ливерпуль, или же в очередной раз последовал бы в неверном направлении.

Начинали команды не просто бодро, а фактически с хаотичной перестрелки, в которой первыми рухнули ворота гостей. Сон получил от Кейна передачу на ход в левый фланг штрафной, изящно пробив в завершении под ближнюю штангу, чем мог бы солидно ответить на упущенный минутой ранее момент Мане, который пробил над перекладиной, однако кореец оказался в офсайде в подготовительной фазе развития эпизода. Первый эпизод в матче, когда VAR напрямую повлиял на количество голов на табло.

Команды продолжали нагнетать обстановку, но Тоттенхэм начал стараться играть в более простой футбол на быстрых ответных атаках, словно испугавшись вступить в прямой контакт с соперником. Ливерпуль на этом фоне был намного заметнее в действия у чужой штрафной, а благодаря моменту с ударом Салаха на 23-й минуте должен был открывать счет, однако Льорис не пустил мяч за линию ворот. Еще один свой сейв голкипер "шпор" сделает чуть позднее, когда потащил плотный удар по верху от Мане из правого фланга атаки с близкой дистанции.

Там, где французский страж ворот не мог спасти свою команду от неминуемого гола, там он этого и не сделал. Команды уже собирались спокойно отправляться в подтрибунные помещения, но на четвертой компенсированной к первому тайму минут Мане получил заброс в левый фланг чужой штрафной от Хендерсона, после чего подарил гол для Фирмино, отдав комфортную передачу на пустые ворота во вратарскую.

Крайне неудачное стечение обстоятельств для Моуриньо, который, судя по выражению лица, понимал, что на второй тайм его команда не только выйдет с отрицательной разницей на табло, но и лишится лидера своих атак — Харри Кейна, который получил повреждение в одном из эпизодов борьбы в центре поля. У Ливерпуля тоже были проблемы с травмами — очередной вылет Матипа не неопределенный срок.

После перерыва дождь в Лондоне только усилился, поэтому команды справедливо решили разогреваться единственно доступным для них способом — активной игрой у чужих ворот. "Красные" удвоили преимущество в счете на 47-й минуте, когда удар Мане от левого угла штрафной прямо на ногу набегавшему Александер-Арнольду перевел Льорис, а уже через две минуты впервые в игре ответили и "шпоры". Красивый выстрел в правый верхний угол от Хойбьерга завершал передачу с левого фланга от Бергвейна.

Игра на этом явно не собиралась успокаиваться. Ливерпуль пошел забивать третий, но попутно загрузил в чужие ворота еще и четвертый мяч. Вот только VAR и главный арбитр Мартин Аткинсон оставили за командой Клоппа лишь последнее из этих двух взятий чужих ворот. Салах на 56-й минуте завершил мощным ударом передачу Мане на контратаке в правый фланг штрафной, но эпизод был сведен на нет игрой рукой со стороны Фирмино в ранней стадии развития эпизода.

А вот голу самого Садио на 65-й минуте уже ничего не могло помешать, равно как не стал сопротивляться полету мяча при подаче Трента с правого фланга защитник Родон, после чего форвард расстрелял Льориса с ближней дистанции. Игру на этом можно было смело заканчивать. Коллектив Моуриньо играл с опущенными головами, а сам главный тренер не предпринял каких-то радикальных действий для того, чтобы хоть как-то поменять игру своей команды. Действующий чемпион, впервые за этот тяжелый период, показал действительно хороший футбол.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм отправится в гости к Брайтону, а Ливерпуль проведет выездное противостояние с еще одной командой из столицы Великобритании — Вест Хэмом.Тоттенхэм —1:3Бергвейн, 49 — Фирмино, 45+4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65Льорис — Родон, Дайер, Дэвис — Орье (Уинкс, 46), Ндомбеле, Хойбьерг, Доэрти — Бергвейн (Бэйл, 80), Кейн (Ламела, 46), Сон Хын Мин.Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Филлипс, 46), Хендерсон, Робертсон — Вейналдум, Тиаго (Джонс, 77), Милнер — Салах, Фирмино (Ориги, 86), Мане.Предупреждения: Бергвейн — Тиаго, Филлипс.