Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 21-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 21-го тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Суббота, 30 января, 19:30. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Еще в декабре прошлого года многие болельщики иронично шутили по поводу блеклых выступлений Арсенала в АПЛ, нередко упоминая возможную "очистку Чемпионшипом", но начиная с победы над Челси подопечным Микеля Артеты удалось продемонстрировать ряд положительных результатов и оказаться в пяти очках от еврокубковой зоны по итогам 20-го тура. Отсутствие креативщика в команде было одной из главных причин кризиса клуба из Северного Лондона. Решить эту проблему помогло внедрение в основной состав Эмиля Смита-Роу, но сейчас у молодого англичанина появился именитый конкурент — Мартин Эдегор, которого Арсенал арендовал у мадридского Реала до конца сезона.

Уже шесть поединков подряд команда Артеты не знает поражений в Премьер-лиге, среди которых пять побед и лишь одна ничья с Кристал Пэлас. Справедливости ради, нельзя сказать, что календарь последних матчей Арсенала в чемпионате Англии был непреодолимым препятствием, ведь после Челси соперниками "канониров" были Брайтон, Вест Бромвич, Ньюкасл, Саутгемптон с ослабленной обороной и, собственно, вышеупомянутый Кристал Пэлас. Матч против Манчестер Юнайтед станет первым серьезным испытанием для игроков Арсенала за длительный период времени, но с вылетом из Кубка Англии у них есть возможность полностью сосредоточиться на АПЛ.

Что касается "красных дьяволов", то в последнее время они могли только порадовать собственных болельщиков результатами в чемпионате, поэтому с появлением статуса одного из лидеров турнирной таблицы вылет из Лиги чемпионов и поражение от Манчестер Сити в полуфинале Кубка английской лиги отошли на второй план. Вдобавок к этому, команда Оле-Гуннара Солскьяера продолжает путь в Кубке Англии, выбив из турнира Ливерпуль на стадии 1/16 финала.

Тем не менее, "красные дьяволы" не были бы "красными дьяволами", если бы каждый их матч проходил гладко, без каких-либо проблем и по предсказуемому сценарию. В прошлом туре тренерский штаб Солскьяера решил поберечь силы своих подопечных на поединок с Арсеналом, что позволило Шеффилд Юнайтед, последней команде таблицы, сенсационно одержать свою вторую победу в сезоне. Вряд ли МЮ будет так же безалаберно действовать в обороне против "канониров", ведь предыдущее противостояние этих команд завершилось в пользу лондонцев, но все мы теперь окончательно убедились, насколько ужасен может быть МЮ без лидеров в топовой форме. В пользу Арсенала выступает то, как в прошлом матче Артета тактически переиграл Солскьяера в плане прессинга (хотя победу удалось одержать только благодаря единственному голу Обамеянга с пенальти), но и у Манчестер Юнайтед есть Бруну Фернандеш, который способен решать исход поединков практически в одиночку.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,80, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается невероятным показателем 2,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Не сыграют: Мари, Обамеянг — Рохо, Джонс

Под вопросом: Тирни, Партей, Смит-Роу, Себальос — Уильямс, Байи.

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua