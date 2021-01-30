Англия

Футболист "шпор" продолжит карьеру в Турции.

Защитник Тоттенхэма Даниэль Роуз в ближайшее время станет игроком Трабзонспора, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 30-летний англичанин согласился на переезд в турецкий клуб, с которым подпишет контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Роуз не отыграл ни одного матча в футболке "шпор" под руководством Жозе Моуриньо.

Контракт Даниэля со "шпорами" рассчитан до конца сезона и Тоттенхэм рассматривал возможность расторжения соглашения.