Англия

"Сороки" не позволили команде Карло Анчелотти попасть в зону еврокубков.

Эвертон принимал Ньюкасл в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги.

Счет был открыт лишь на 73-й минуте поединка: форвард гостей Каллам Уилсон поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед.

Уже в добавочное ко второй половине встречи время Уилсон точным ударом в левый угол ворот оформил дубль и поставил точку в матче

По итогу встречи "фиалки" продолжили свое пребывание на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ (33 очка). Ньюкасл же — занимает 16-ю строчку, имея в активе 22 балла.

Эвертон — Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон, 73, 90+3

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Мина, Кин, Динь — Дукуре, Сигурдссон, Ивоби (Гомеш), Родригес, Ричарлисон — Кальверт-Льюин

Ньюкасл Юнайтед: Дарлоу — Манкильо, Хэйден, Ласкеллес (Кларк), Шер, Льюис — Фрэйзер (Сен-Максимен), Шелви, Хендрик, Алмирон — Уилсон

Предупреждения: Сигурдссон, Кин, Родригес — Ласкеллес, Шелви, Дарлоу, Хендрик

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