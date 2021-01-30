Англия

Завершились два поединка английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас в поединке 21-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Эзе на исходе часа игрового времени.

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 0:1

Гол: Эзе, 60

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Клайн (Уорд, 85), Дэнн, Маккарти (Ридевалд, 46) — Куяте, Миливоевич, Эзе — Заа, Айю, Батшуайи (Таунсенд, 79).

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Килмен, Боли, Коуди, Хувер (Траоре, 63) — Поденсе (Витинья, 68), Дендонкер, Нету, Моутинью (Фабиу Силва, 78) — Виллиан Жозе.

Предупреждения: Заа — Килман, Коуди

Вест Бромвич, в свою очередь, принимал на своем поле Фулхэм и сыграл в результативную ничью со счетом 2:2.

Гости открыли счет усилиями Рида, но затем попустили дважды во второй половине игры, но смогли восстановить паритет благодаря голу Кавалейру.

Вест Бромвич — Фулхэм 2:2

Голы: Бартли, 47, Перейра, 66 — Рид, 10, Кавалейру, 77

Вест Бромвич: Джонстон — Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг — Снодграсс, Галлахер, Робинсон (Диань, 46), Ливермор (Филлипс, 83) — Матеус Перейра, О`Ши (Грант, 24).

Фулхэм: Ареоля — Андерсен, Айна (Тете, 81), Адарабиойо, Робинсон — Лемина (Рид, 72), Замбо-Ангисса, Лофтус-Чик, Декордова-Рид (Кавалейру, 72) — Лукман, Митрович.

Предупреждения: Бартли