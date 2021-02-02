Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 22-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Саутгемптон.

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон

Вторник, 2 февраля, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Сумев справиться с кризисом, который наблюдался еще на старте текущего сезона, Манчестер Юнайтед удалось благодаря ряду положительных результатов начать непосредственно претендовать на первую строчку турнирной таблицы, а также заставить забыть о вылете из Лиги чемпионов и недавнем поражении от Манчестер Сити в полуфинале Кубка английского лиги.

Однако, результаты последних двух матчей несколько усмирили чемпионские амбиции манкунианцев в текущем сезоне. Ввиду сенсационного поражения от Шеффилд Юнайтед на Олд Траффорд и нулевой ничьей с Арсеналом на Эмирейтс, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера позволили Манчестер Сити еще больше оторваться в турнирной таблице и закрепиться в качестве лидера с одним матчем в запасе. Сами же игроки МЮ сейчас выполняют роль догоняющих, при этом впереди их ожидает не только предстоящая встреча со "святыми", но и поединок с крепким Эвертоном.

Саутгемптону, в свою очередь, не так давно удавалось сохранять свои позиции в еврокубковой зоне, однако серьезная конкуренция и потеря очков в целом ряде поединков откинули "святых" в более привычное для них место — середину турнирной таблицы Премьер-лиги. Данный спад был весьма закономерен, особенно с учетом травм ключевых игроков основного состава.

Казалось, что сенсационная победа над действующим чемпионом, Ливерпулем, позволит Саутгемптону вернуться на победную тропу, однако затем "святые" потерпели аж три поражения, но уже от Лестера, лондонского Арсенала, а также Астон Виллы в минувшем туре. Теперь команда Рафльфа Хазенхюттля предстоит встреча с очередным непростым соперником в лице Манчестер Юнайтед, который уж точно не намерен предоставлять лидирующему Ман Сити еще больший отрыв.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,50, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 7,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Не сыграют: Джонс — Вестергор, Обафеми, Смолбоун, Салису, Телья.

Под вопросом: Мактоминей — Вестергор, Ромеу, Диалло, Уолкотт.