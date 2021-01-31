Англия

Команда Юргена Клоппа уверенно разобралась с "молотобойцами" на их поле.

В 21-ом туре АПЛ действующий чемпион Ливерпуль пожаловал в гости к Вест Хэму, который набрал невероятную форму, выиграв четыре матча кряду в чемпионате. Победная серия позволила "молотобойцам" подняться на пятое место и, в случае победы, команда Мойеса могла обойти Ливерпуль.

Матч начался прогнозируемо — мерсисайдцы владели преимуществом, но до опасных моментов не доходило. Лишь на последней минуте первого тайма мерсисайдцы "красные" впервые пробили по воротам соперника, но удар Салаха стал подарком для Фабьянски. Вест Хэм в свою очередь вообще не тревожил Алисона в первой половине матча.

После перерыва подопечные Клоппа активнее пошли в атаку и добились своего на 57-ой минуте. Джонс, который несколько секунд провел на поле, ассистировал Салаху, тот освободился от опеки и точно пробил в дальний угол.

А через 12 минут лучший бомбардир чемпионата оформил дубль. Образцово-показательная контратака Ливерпуля была обречена на успех. Трент шикарным пасом выдал диагональ на Шакири, швейцарец в касание перевел на Салаха, а тот мастерски разобрался с Фабьянски.

На 84-ой минуте Ливерпуль похоронил все надежды Вест Хэма, в составе которого уже полтайма играл Ярмоленко. Мерсисайдцы все сделали настолько быстро, что соперник принял на себя роль тренировочных манекенов. В итоге Фирмино отдал на Вейналдума, который спокойно переправил мяч в пустой угол ворот. 0:3.

Немного испортил настроение Клоппу гол Доусона в концовке встречи (1:3), но на финальный результат он не повлиял.

Ливерпуль набрал три очка и обошел Лестер в турнирной таблице. А Вест Хэм остался на пятой строчке, но может опуститься ниже, если сегодня Тоттенхэм обыграет Брайтон.

Вест Хэм – Ливерпуль 1:3

Голы: Салах, 57, 68, Вейналдум, 84.

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл — Соучек, Райс – Боуэн (Фредерикс, 79), Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62) – Антонио (Нобл, 79).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тьяго, Вейналдум, Милнер (Джонс, 57) — Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 80), Шакири (Фирмино, 71).

Предупреждения: Райс, 48, Соучек, 49.