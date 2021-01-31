Англия

Отсутствие Харри Кейна не прошло бесследно для команды Жозе Моуриньо.

Завершился поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм отправился в гости к Брайтону.

Подопечные Жозе Моуриньо не сумели в течение двух таймов создать достаточное количество опасных моментов, чтобы забить гол, тогда как футболистам Брайтона удалось реализовать свой момент еще в первом тайме.

Так, взятие ворот в исполнении Троссарда стало единственным в данном противостоянии и принесло Брайтону неожиданную победу над Тоттенхэмом со счетом 1:0.

Брайтон — Тоттенхэм 1:0

Гол: Троссард, 17.

Брайтон: Санчес — Уэбстер, Уайт, Данк, Велтман (Берн, 72) — Биссума, Мак Аллистер, Гросс, Марч — Троссард (Коннолли, 79), Мопе (Лаллана, 79).

Тоттенхэм: Льорис — Санчес (Винисиус, 46), Алдервейрелд, Родон, Дэвис — Бергвейн, Сиссоко, Бэйл (Лукас Моура, 61), Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 74) - Сон Хын Мин.

Предупреждения: Мопе, Берн — Алдервейрелд.