Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 22-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 22-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм примет на своем поле Челси.

Тоттенхэм — Челси

Среда, 4 февраля, 22:00. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Чрезмерный прагматизм Жозе Моуриньо когда-то доведет его до тотального краха, а последние два поединка против Ливерпуля и Брайтона стали наглядным тому примером. Если с мерсисайдцами игра Тоттенхэма от обороны была вполне ожидаемой, но не принесла "шпорам" ничего положительного, то против Брайтона лондонцы продемонстрировали абсолютную беззубость и заслуженно потерпели поражение.

Вдобавок, отрицательно повлиять на игру "шпор" не могла травма главного бомбардира и ассистента команды Харри Кейна. С тем же Брайтоном футболисты Тоттенхэма лишь во второй половине второго тайма начали хотя бы наносить удары по воротам соперника, тогда как первый тайм и вовсе завершили с единственным ударом в своем активе. Интересно, как Моуриньо будет справляться со сложившейся ситуацией — команда находится вблизи еврокубковой зоны, но последние ее выступления были крайне ужасными.

Челси, в свою очередь, в январе пережил кадровые изменения на тренерском мостике. Руководство "пенсионеров" приняло решение не предоставлять Фрэнку Лампарду время на исправление ситуации в таблице и уволило его, при этом сменщиком был выбран экс-наставник Пари Сен-Жермен Томас Тухель.

При новом главном тренере Челси провел пока лишь два поединка. Первая встреча с Вулверхэмптоном завершилась в нулевую ничью и была для немецкого специалиста весьма экспериментальной, ведь времени для оценки возможностей своих новых подопечных у него не было. С аутсайдером чемпионата в лице Бернли "пенсионеры" добыли уверенную и ожидаемую победу, при этом данный результат был не только на табло, но и по итоге (2:0). Теперь Тухеля ожидает более серьезный вызов, несмотря на то, что сегодняшние "шпоры" испытывают кадровые проблемы и пребывают в плохой форме.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,14, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Ло Чельсо, Регилон, Кейн, Алли — ...

Под вопросом: ... — Зума, Хаверц.