Англия

Украинец оказался вне стартового состава Вест Хэма на матч чемпионата Англии.

Астон Вилла примет на своем поле Вест Хэм в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определился со стартовым составом на этот матч, места в котором не нашлось для крайнего полузащитника Андрея Ярмоленко. 31-летний украинец попал в заявку своей команды, однако начнет поединок с Астон Виллой на скамейке запасных.

При этом, стоит отметить, что за Вест Хэм дебютирует Джесси Лингард, который перешел из Манчестер Юнайтед на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Напомним, матч Астон Вилла - Вест Хэм состоится сегодня, третьего февраля, в 22:15 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.