Англия

Гол Альсате принес "чайкам" вторую сенсационную победу подряд в чемпионате Англии.

Завершился очередной поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль принимал на своем поле Брайтон.

В прошлом матче "чайки" сумели заслуженно разобраться с Тоттенхэмом, однако на этом их успехи не ограничились.

Благодаря единственному голу Альсате на 56-й минуте, Брайтон одержал на Энфилде сенсационную победу над подопечными Юргена Клоппа, продлив свою успешную серию в АПЛ до четырех поединков кряду.

Ливерпуль — Брайтон 0:1

Гол: Альсате, 56

Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер — Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79).

Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Берн, Уайт — Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс — Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).

Предупреждение: Вейналдум.