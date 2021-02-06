Англия

Football.ua представляет разбор манеры поведения на поле культового игрока атаки Тоттенхэма последних лет.

Бразильский нападающий Лукас Моура находился на слуху у широкой футбольной общественности еще во времена своего выступления на родине в составе Сан-Паулу. Позже, игрок совершил трансфер в ПСЖ за внушительные 40 млн евро, поиграл в столице Франции на протяжении пяти лет (229 матчей, 46 голов, 48 голевых передач), но по-настоящему главной звездой команды так и не стал.

И ведь не скажешь, что переход в английский Тоттенхэм в конце января 2018 года что-то кардинально изменил в его карьере, но именно в Англии всегда "неплохой" Лукас Моура стал действительно звездой команды, которая некоторый период времени затмевала собой умопомрачительную связку Сон – Кейн.

Поздний вечер 8 мая 2019 года круто изменил впечатление от игры бразильца на британских островах. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "шпоры" ехали с острым пониманием того, что им предстоит отыгрывать пропущенный на своем поле мяч от амстердамского Аякса. Вспомните Ваши эмоции от первого тайма этой встречи — хозяева развили преимущество до трех голов, и уже видели себя в финале, но в ход событий после перерыва вмешался Лукас Моура, отметившись сразу тремя голами (55-я, 59-я и 90+6-я минуты соответственно).

Этот успех Тоттенхэма пришелся еще на эпоху работы Маурисио Почеттино вместе с командой. На данный момент, во главе лондонского клуба стоит Жозе Моуриньо. Результаты последних поединков для "шпор" выглядят далеко не лучшим образом, однако это все равно не особо влияет на форму 28-летнего героя нашего сюжета. Португальский специалист продолжает ценить Лукаса Моуру, упомянув его в одном из своих предыдущих интервью.

"Лукас — один из немногих игроков, которые были здесь в тот день, когда я принял шефство над командой, и никогда не останавливался в своем прогрессе, за исключением некоторого периода сильной усталости, которую он испытывал, потому что играл каждый матч, — говорил Моуриньо, — Это действительно потрясающе и показывает всем нам то, кем он на самом деле является — командным игроком, для которого не составит труда пожертвовать всем ради общего успеха".

Тактический анализ

Самая большая сила Моуры, вне всяких сомнений, его дриблинг. Он подвижен, имеет низкий центр тяжести, может быстро ускоряться и двигаться в темпе, удерживая мяч под контролем. У него хорошее первое касание и он может контролировать мяч непосредственно перед лицом соперника. Также, у него есть способность прорваться между двумя защитниками и разрывать линии своим дриблингом. Именно этим он наиболее ценен для своей команды.

Он предпочитает принимать мяч в более глубоких позициях, в непосредственной близости к соперникам. Казалось бы, с учетом темпа его движений, он хорошо подходит для непосредственных рывков за спину линии обороны, но Моура выбирает другой путь. Бразилец любит занимать позиции между линиями, чтобы получать мяч, разворачиваться, и уже потом искать пути к воротам.

Лукас прекрасно себя чувствует в эпизодах один на один в момент первого касания против защитников, которые стараются закрыть его при получении мяча. Как только контакт найден, он сразу пытается поднять голову и найти партнера по команде, которому передаст мяч, после того, как он обойдет своего опекуна. С другой стороны, это требует от его напарников успешной работы в подборе простых направлений для передач при продвижении бразильца к завершающей трети атаки.

Удар Лукаса — отдельный его козырь. У него есть неплохая способность мощно пробивать с обеих ног. При этом, ему часто приходится наносить удары с дальней дистанции, которым дополнительно приходится преодолевать частокол из защитников перед чужой штрафной. Именно по этой причине большая выстрелов оказываются заблокированными, но регулярность подходов позволяет показывать достойный уровень результативности.

Еще одна из его сильных сторон — игра на втором этаже. Игрок обладает очень хорошим прыжком и способен перепрыгивать гораздо более крупных противников, что делает его пригодной целью для длинных переводов в переднюю линию. Он также представляет угрозу при стандартных положениях, во время которых он, как правило, совершает забегание в район ближней штанги.

У Моуры есть множество качеств, которые позволяют предположить, что из него может получиться голеадор высокого ранга — хороший удар, скорость и игра на втором этаже. Однако, несмотря на это, его поведение на поле оставляет его в стороне от завершения. Он предпочитает держаться подальше от ворот и поэтому мало что дает в плане постоянной угрозы воротам.

Моуриньо высоко ценит данного футболиста лишь по одной только причине, что он прекрасно вписывается в его оборонительную модель. Лукас неустанно работает для своей команды в эпизодах владения мячом соперниками, оказывая необходимый уровень давления при прессинге.

Роль в Тоттенхэме

Лукас Моура в своем нынешнем клубе не является "железно основным" игроком стартового состава. Его роль была такой на разных этапах пребывания на Британских островах: от самого прихода в клуб, во время финала Лиги чемпионов, при уходе Почеттино, периоде перестройки при Моуриньо, а также в текущий момент сезона. Все это время бразилец оставался важной частью команды, но был полурегулярным участником стартового состава.

Отчасти, держаться на виду ему помогал длительный период отсутствия серьезных повреждений. В конечном итоге, мы так и не получили возможности с уверенностью утверждать о том, какова его лучшая позиция в построении "шпор", а его роль в клубе до сих пор не была раскрыта в полной мере.

Несмотря на то, что Моура обладает многими атакующими характеристиками, которые делают его хорошим бомбардиром, он не может играть как одинокий центральный нападающий, так как не может обеспечить регулярного присутствия в чужой штрафной. При этом, он достаточно неплохо выступает как второй нападающий, когда играет вместе с более крупным в физическом плане партнером — подобное он показал, играя с Фернандо Льоренте во втором тайме вышеупомянутой победы над Аяксом.

К сожалению, для самого футболиста, это было в значительной степени разовый эксперимент. Кейн и Сын по-прежнему остаются наибольшей угрозой для соперников в атаке "шпор", а для Моуры стараются найти другое место на поле.

После своего прихода в Тоттенхэм, Моуриньо длительный период использовал игрока на правом фланге атакующей связки полузащитников в схеме 4-2-3-1. Когда Серж Орье играл как выдвинутый в атаку для подстраховки зоны правый защитник, а Сон обеспечивал высоту на левом фланге. Левый защитник Бен Дэвис при этом обычно перестраивался для формирования защитной линии из трех человек, когда "шпоры" владели мячом.

В этой позиции на правом фланге перед игроком состояла задача в том, чтобы он присоединялся к Кейну в качестве центрального нападающего, а атакующий полузащитник Деле Алли обеспечивал поддержку им со спины. Дополнительная опция при подобной тактике — уход Моуры с фланга с целью создания пространства для Сержа Орье, что приводит к численному превосходству перед чужой штрафной.

После того, как Тоттенхэм перестраивался на схему 4-4-2, используя средний блок в обороне и пытаясь контратаковать в свободное пространство, Моура обнаружил, что возможности для голов ему будет сложно найти. В итоге, Сон и Стивен Бергвейн оказались более предпочтительными для тренерского выбора, так как располагались на поле шире, чем бразилец.

Несмотря на его темп, контратаки, как ни странно, не являются одной из сильных сторон Моуры. Ему удобнее бежать с мячом на защитников, чем врываться за их спины под заброс. Когда он опускается глубоко, чтобы получить пас, его контроль мяча и начало продвижения вперед слишком сильно замедляют атаки Тоттенхэма, поэтому об эффективном использовании его игровых возможностей не могло быть и речи.

Когда он попадал в стартовый состав, он, как правило, выходил в левом фланге атаки, однако выглядел в данной позиции совершенно неуверенно, упираясь в тупик в глубине чужой половины, когда для дальнейшего развития ситуации требовалось использовать его нерабочую левую ногу. Совершенно нет ответа, каким именно образом он должен вписаться в текущую команду Моуриньо. И совершенно не вовремя этот период неопределенности пришелся для бразильца, ввиду повреждения Харри Кейна, потенциальной заменой которому, по всей видимости, Лукас Моура так и не сможет стать.

Источник: The Coaches Voice

Перевод: Илья Береза, Football.ua