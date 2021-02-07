Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 23-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 23-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Манчестер Сити.

Ливерпуль — Манчестер Сити

Воскресенье, 7 февраля, 18:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После утерянной лидирующей строчки в турнирной таблице и ряда неудовлетворительных результатов, Ливерпулю все-таки удалось вернуться в зону Лиги чемпионов благодаря уверенным победам над Тоттенхэмом и Вест Хэмом в последних двух матчах, однако чемпионские амбиции мерсисайдцев серьезно пошатнулись после того, как они потерпели минимальное поражение от Брайтона в прошлом туре.

Отсутствие плана Б у Юргена Клоппа и постоянная надежда только на лидеров, которые также способны физически уставать и испытывать недостаток кондиций, могут позволить Манчестер Сити в случае успеха в предстоящем матче еще основательнее закрепиться на первой позиции и, возможно, избавиться от одного из конкурентов на золотые медали,

Ливерпулю,, будет противостоять безоговорочный лидер турнирной таблицы в лице Манчестер Сити, который с каждым туром стремится как можно сильнее оторваться от ближайшего преследователя — Манчестер Юнайтед.

Страшно даже представить, что последнее поражение подопечных Хосепа Гвардиолы во всех турнирах произошло аж 21 ноября 2020 года. С тех пор "горожане" сколотили себе невероятную серию без поражений из 20 поединков кряду, при этом 13 последних матчей завершились для них победными результатами. Неизвестно, что может оставить сегодняшний Манчестер Сити, как минимум в АПЛ. Тренерскому штабу Гвардиолы даже удалось справиться с отсутствием Агуэро, хотя на старте сезона это являлось серьезной проблемой, требующей срочного решения.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 2,10, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Не сыграют: Матип, Ван Дейк, Жота, Гомес — Де Брюйне, Аке

Под вопросом: Алиссон, Фабиньо, Кейта — Агуэро.