Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Эвертон.

Субботнюю программу 23-го тура английской Премьер-лиги будет закрывать статусное противостояние между Манчестер Юнайтед и Эвертоном на Олд Траффорд.

Оле-Гуннар Солскьяер, после феерии в матче против Саутгемптона (9:0), сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: вместо Фреда с первых минут игру начнет Поль Погба.

У коллектива Карло Анчелотти, на фоне успеха в матче против Лидса (2:1), наблюдается целый ряд изменений: в центре оборону пару Годфри составит Кин, Дэвис сыграет в центре поля вместо Ивоби, а сами "ириски" выступят по схеме 4-3-3, на острие которой сыграет треугольник Родригес – Калверт-Льюин – Ришарлисон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Погба — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Кавани.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Фред, Джеймс, Матич, ван де Беек, Мартиаль.



Эвертон: Ольсен — Холгейт, Кин, Годфри, Динь — Дукуре, Дэвис, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.