Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Эвертон.
Поль Погба, Getty Images
06 февраля 2021, 21:14
Субботнюю программу 23-го тура английской Премьер-лиги будет закрывать статусное противостояние между Манчестер Юнайтед и Эвертоном на Олд Траффорд.
Оле-Гуннар Солскьяер, после феерии в матче против Саутгемптона (9:0), сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды: вместо Фреда с первых минут игру начнет Поль Погба.
У коллектива Карло Анчелотти, на фоне успеха в матче против Лидса (2:1), наблюдается целый ряд изменений: в центре оборону пару Годфри составит Кин, Дэвис сыграет в центре поля вместо Ивоби, а сами "ириски" выступят по схеме 4-3-3, на острие которой сыграет треугольник Родригес – Калверт-Льюин – Ришарлисон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Погба — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Кавани.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Фред, Джеймс, Матич, ван де Беек, Мартиаль.
Запасные: Виргинья, Мина, Нкунку, Коулман, Делф, Сигурдссон, Кинг, Ивоби, Бернард.
Эвертон: Ольсен — Холгейт, Кин, Годфри, Динь — Дукуре, Дэвис, Гомеш — Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Матч Манчестер Юнайтед — Эвертон начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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