Англия

Французский полузащитник покинул поле из-за повреждения.

Манчестер Юнайтед принимает Эвертон на своем поле в рамках поединка 23-го тура чемпионата Англии.

Поль Погба получил повреждение в концовке первой половины игры — француз травмировал мышцу бедра и преждевременно покинул поле.

Место звездного полузащитника на поле занял Фред Родригес. Подробности травмы Поля Погба пока что неизвестны.

Матч Манчестер Юнайтед — Эвертон начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.