Англия

Команды выдали безголевую ничью.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмтон сыграл в безголевую ничью с Лестером.

Несмотря на обилие голевых моментов как в первом, так и во втором тайме, команды так и не сумели отличиться голами.

Лестер занимает третье место в таблице АПЛ, а Вулверхэмтон идет на 14-й позиции.

Вулверхэмтон - Лестер 0:0

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Кастро (Хувер, 46), Килмен, Коуди, Семеду, Дендонкер, Моутинью, Нету (Гиббс-Уайт, 88), Рубен Невеш, Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 61).

Лестер: Шмейхель, Джастин, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Чоудури, Мэддисон, Тилеманс, Барнс, Перес (Олбрайтон, 61), Ихеаначо (Варди, 61).

Предупреждения: Эванс, Рубен Невеш, Сеюнджю, Мэддисон.