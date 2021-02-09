Англия

Действующие чемпионы Англии совершили невразумительный поступок при переходе нападающего.

В конце июля 2019 года нападающий Фулхэма Харви Эллиот перебрался в стан будущего чемпиона Англии, Ливерпуля на до конца непонятных условиях трансферного соглашения, что стало причиной для разбирательства между клубами в судебном порядке.

Поскольку "красные" подписали игрока в возрасте 16 лет, то итоговый платеж в компенсации за досрочное расторжение контракта "дачники" должны были получить только в момент наступления совершеннолетия игрока, 4 апреля 2021 года.

Однако, как сообщает Sky Sports, клубы за выделенное им время для переговоров так и не смогли прийти к общему знаменателю в вопросах размера выплат за трансфер футболиста.

Согласно данным источника, Ливерпуль хочет отдать за нападающего скромные по английским меркам 750 тыс. фунтов стерлингов, в то время как Фулхэм запрашивает сразу 8 млн фунтов стерлингов.

Поскольку стороны переговорного процесса так и не смогли договориться между собой, то ситуацию будет вынужден рассмотреть суд, который запланирован на 9 февраля.

Примечательно, что в данный момент сезона сам Эллиот находится в аренде в Блэкберне, где за 24 матча во всех состязаниях забил четыре гола и отдал девять результативных передач. За Ливерпуль, с момента совершения трансфера, игрок провел девять поединков, отдав одну голевую передачу.

Английский форвард также продолжает удерживать за собой статус наиболее юного футболиста, игравшего когда-либо в составе основной команды Фулхэма в английской Премьер лиге. На момент дебюта ему было 16 лет и 30 дней.