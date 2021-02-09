Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Андрей Ярмоленко, getty images
09 февраля 2021, 20:45
Манчестер Юнайтед в рамках поединка 1/8 финала Кубка Англии сразится с Вест Хэмом. Тренер "молотобойцев" доверил место в стартовом составе Андрею Ярмоленко.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Матич, Фред — Гринвуд, ван де Беек, Рашфорд — Мартиаль
Запасные: Джеймс, Диалло, Фернандеш, Туанзебе, Кавани, Уильямс, Шоу, Грант, Мактоминей
Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл, Соучек — Форналс, Боуэн — Ярмоленко
Запасные: Тротт, Бенрахма, Бальбуэна, Алвес, Фредерикс, Лансини, Диоп, Джонсон, Одубеко
Матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится сегодня, 9-го февраля. Начало — в 21:30 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.