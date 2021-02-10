Англия

Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Сити отправился в гости к Суонси, который ведет непосредственную борьбу за возвращение в АПЛ по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

Сенсации в данном противостоянии не произошло, а подопечные Хосепа Гвардиолы добыли уверенную победу со счетом 3:1 и пробились в следующую стадию турнира.

Александр Зинченко оказался вне стартового состава "горожан" на этот поединок, и, несмотря на присутствие в заявке, украинец так и провел весь матч на скамейке запасных.

Суонси — Манчестер Сити 1:3

Голы: Уиттакер, 77 — Уокер, 30, Стерлинг, 47, Жезус, 50.

Суонси: Вудмен — Кабангу, Латибодьер, Гуехи (Бидвелл, 66) — Робертс (Фримен, 66), Фултон, Граймс, Мэннинг — Данда (Хурихейн, 77) — Лоу (Арриола, 65), Моррис (Уиттакер, 66)

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Гарсия, Лапорт, Мэнди — Гюндоган (Дойл, 57), Родри (Гомес, 72) Силва (Фоден, 66) — Торрес, Жезус, Стерлинг (Марез, 56)

Предупреждения: Кабангу, Данда