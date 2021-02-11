Англия

Действующий чемпион в текущем футбольном году явно недобирает очков.

Перед началом противостояний в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги, журналисты британского подразделения Sky Sports решили сравнить успехи команд в текущем и прошлом сезонах, взяв за основу показатель набранных очков по состоянию на момент окончания 23-го тура.

Согласно сведенным данным, худшую динамику показывает действующий чемпион страны, Ливерпуль, который в прошлом сезоне к этому моменту имел 67 набранных очков в своем активе, в то время как сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице с показателем в 40 набранных пунктов.

Следом за подопечными Юргена Клоппа расположился Шеффилд Юнайтед, который плотно засел на последнем месте, набрав всего 11 зачетных баллов, хотя, согласно результатам прошлого года, с 33-ю очками мог бы рассчитывать на комфортное место в середине турнирной таблице.

В то же самое время, лондонский Вест Хэм показывает сейчас наибольший прогресс, сумев набрать на 16 очков больше (39 против 23), чем в прошлом футбольном году. Благодаря этому результату своих выступлений, подопечные Дэвида Мойеса расположились на шестой строчке в турнирной таблице.

Стоит отметить, что несмотря на натужный ход национального первенства в текущем сезоне и смену персоналий на посту главного тренера, лондонский Челси остался с "нулевой суммой" за 23 сыгранных игры, и сейчас занимает пятое место в национальном первенстве.

В ближайший уик-энд нас ожидает 24-й тур АПЛ, в рамках которого можно выделить обещающие стать напряженными противостояния между Лестером и Ливерпулем (13 февраля, 14:30 по киевскому времени), а также Манчестер Сити и Тоттенхэмом (13 февраля, 19:30).