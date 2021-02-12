Англия

Состоялась жеребьевка турнира, команды узнали своих соперников.

Прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Англии, по итогам которой команды узнали имена своих оппонентов.

Четвертьфинальные пары:

Лестер — Манчестер Юнайтед

Эвертон — Манчестер Сити

Челси — Шеффилд Юнайтед

Борнмут — Саутгемптон

Планируется, что поединки пройдут за два дня — 20-го и 21-го марта.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.