Состоялась жеребьевка турнира, команды узнали своих соперников.
Варди и Магуайр, getty images
12 февраля 2021, 00:59
Прошла жеребьевка четвертьфинальных поединков Кубка Англии, по итогам которой команды узнали имена своих оппонентов.
Четвертьфинальные пары:
Лестер — Манчестер Юнайтед
Эвертон — Манчестер Сити
Челси — Шеффилд Юнайтед
Борнмут — Саутгемптон
Планируется, что поединки пройдут за два дня — 20-го и 21-го марта.
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